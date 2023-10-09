Колонна военной техники Израиля замечена в 10 км севернее Газы

Колонна израильской военной техники находится в городе Ашкелон и его окрестностях примерно в 10 км севернее границы с сектором Газа, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что в составе колонны есть танки Merkawa.

Израильские военные также находятся в расположенном недалеко от Ашкелона кибуце Зиким.