У Израиля нет данных, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС

"У нас нет таких сведений", - сказал он. "Я даже думаю, что по этому вопросу стоит обратиться и к другим, например, тем, кто хорошие отношения имеет с ХАМАС, как российская сторона, может, у них есть больше данных, чем у нас. У нас таких сведений нет", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.