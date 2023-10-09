Шойгу упростил выдачу раненым участникам СВО удостоверений ветеранов боевых действий

"Военнослужащим вооруженных сил - участникам СВО, получившим ранения, контузии, увечья (далее - участники СВО, получившие ранения), находящимся на излечении в военно-медицинских организациях министерства обороны, выдача удостоверений может производиться кадровыми органами, осуществляющими организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии (центральной комиссии), ближайшими к месту дислокации военно-медицинских организаций министерства обороны, в которых участники СВО, получившие ранения, находятся на излечении", - указано в приложенном к приказу перечне вносящихся изменений.