Военный эксперт раскрыл значение буквы V на израильских танках

Литеру V давно наносят на танки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за их понятности и различимости на больших дистанциях , рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич новостному порталу NEWS.ru.

По его словам, это простой графический символ, легко различимый приборами видения на больших расстояниях. Эксперт военного дела также отметил, что эта литера, как правило, нарисована на военной технике под разными углами — где-то вертикальная, где-то перевернутая.

«Она долгое время используется израильтянами», — утверждает Клинцевич.

Как уточнил эксперт, простые графические символы на танках также свидетельствуют о причастности в тому или иному подразделению.

«Когда мы принимали эти символы, мы тоже не закладывали никакой идеологии, а просто использовали удобные обозначения», — заключил он.

7 октября 2023 года вооруженные формирования ХАМАС вторглись на территорию Израиля. На Ближнем Востоке вспыхнул новый военный конфликт, который уже сравнивают с войной Судного дня, происходивший с 6 по 25 октября 1973 года. С особенностями боевых действий и в перспективах палестино-израильского конфликта разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.