Минобороны РФ сообщило о пресечении деятельности ДРГ
Вооруженные силы России пресекли в Запорожской области деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщило сегодня Минобороны России.
«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены более 15-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30», - говорится в заявлении военного ведомства.
Также, по данным Минобороны, на этом же направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино.
Ранее в Запорожской области предотвратили покушение на главу полиции села Кирилловка, которое планировалось по заданию Главного управления разведки украинского Минобороны.
А 27 сентября правоохранительные органы сообщили, что в Бердянске были задержаны подозреваемые в причастности к диверсиям, а также обнаружены тайники с оружием.