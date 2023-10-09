Раскрыто значение буквы V на израильских танках

Израильские танки с буквой V не связаны с Россией, считает военный эксперт Андрей Клинцевич. Об этом пишет NEWS.ru.

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Буква, ставшая известной в ходе специальной военной операции России на Украине, изображена на танках армии Израиля из соображений целесообразности, пояснил он. Кроме того, израильтяне используют ее давно: она располагается на танках под разными углами.

«Простые графические символы легко различимы приборами наблюдения на больших дистанциях. Когда мы [российская армия] принимали эти символы, мы тоже не закладывали никакой идеологии, а просто использовали удобные обозначения», — прокомментировал Клинцевич.

Ранее фотографии с подбитыми израильскими танками, на которых изображена буква V и, предположительно, буква Z распространились в соцсетях, вызвав вопросы у пользователей.