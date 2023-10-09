США обвинили в незаконном вывозе образцов Эболы из Африки

Глава российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американские ученые получили живые образцы вируса Эбола, незаконно вывезенные из Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным Кириллова, живые образцы Эболы находятся в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США.

Как напомнил генерал, ранее в Минобороны РФ уже сообщали, что в 2014 году во время вспышки Эболы в Западной Африке сотрудники компании «Метабиота» нелегально отбирали пробы. Кириллов назвал эту компанию основным подрядчиком Пентагона.

Глава РХБЗ подчеркнул, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) возникли вопросы к «Метабиоте» из-за ее «непрозрачных методов работы».

Весной 2023 года Госдума опубликовала доклад о деятельности биолабораторий США на Украине. Члены думской комиссии, изучавшей вопрос, пришли к выводу, что у США есть «секретные военно-прикладные проекты в биологический деятельности», которые представляют угрозу как для России, так и для стран, где эти проекты реализуются.

В Минобороны РФ заявляли, что в биолабораториях США на Украине проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей и изучался перенос патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией. Власти РФ отмечали, что в 2022 году сотрудники лабораторий экстренно уничтожали патогены - возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии и холеры.