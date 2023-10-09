Израиль нанес удар по штаб-квартирам «Исламского джихада»* и ХАМАС

ВВС страны атаковали военный склад и вход в тоннель, который используется высокопоставленными членами ХАМАС в секторе Газа.

Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на израильскую армию.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа: прекратятся поставки продовольствия, газа и энергии. Отмечается, что израильские военные восстановили контроль над всеми населёнными пунктами на юге страны и перешли в наступление на сектор Газа. Армия Израиля сообщила о задержании 29 боевиков ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.