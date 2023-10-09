Ракета упала возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

В Тель-Авиве возле аэропорта Бен-Гурион упала ракета, выпущенная из сектора Газа. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РИА Новости.

По данным издания, в Интернете распространяются видео о том, что в здании аэропорта началась паника из-за сработавшей сирены, предупреждающей о ракетном обстреле.

На кадрах, размещенных Telegram-каналом Radovka, видно как люди бегут от самолета в здание аэропорта, а также столб дыма рядом с парковкой машин.

Сигналы воздушной тревоги звучат по всему Израилю, в том числе в Тель-Авиве, Иерусалиме, центральном регионе Шфела и городах вокруг сектора Газа, отмечает The Times of Israel.

Очевидцы также сообщают об ударах на открытой местности в Тель-Авиве и на шоссе Иерусалим - Тель-Авив.

В свою очередь служба скорой помощи The Magen David Adom ambulance заявила о том, что пока не известно о пострадавших в результате обстрелов.