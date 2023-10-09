Ракета упала возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве
В Тель-Авиве возле аэропорта Бен-Гурион упала ракета, выпущенная из сектора Газа. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РИА Новости.
По данным издания, в Интернете распространяются видео о том, что в здании аэропорта началась паника из-за сработавшей сирены, предупреждающей о ракетном обстреле.
На кадрах, размещенных Telegram-каналом Radovka, видно как люди бегут от самолета в здание аэропорта, а также столб дыма рядом с парковкой машин.
Сигналы воздушной тревоги звучат по всему Израилю, в том числе в Тель-Авиве, Иерусалиме, центральном регионе Шфела и городах вокруг сектора Газа, отмечает The Times of Israel.
Очевидцы также сообщают об ударах на открытой местности в Тель-Авиве и на шоссе Иерусалим - Тель-Авив.
В свою очередь служба скорой помощи The Magen David Adom ambulance заявила о том, что пока не известно о пострадавших в результате обстрелов.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в субботу, 7 октября. Боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля, а затем высадились с моря, атаковали КПП на суше и осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов. Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что захвачено более ста человек. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.