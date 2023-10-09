В Турции испытали противокорабельный беспилотник-камикадзе

Турецкие военные провели успешные боевые испытания противокорабельного надводного беспилотника-камикадзе Albatros. Об этом сообщило Министерство национальной обороны.

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Беспилотник разработан компанией Aselsan с привлечением отечественных и зарубежных ресурсов. "Albatros был испытан в [средиземноморском] Мерсине. В рамках тестов беспилотник, который может двигаться с большой скоростью в составе группы из восьми таких аппаратов, поразил корабль-мишень. Аппарат оборудован боеприпасами производства компании Roketsan.

Врезавшись в 22-метровую цель, он сдетонировал. Корабль-цель затонул в течение [нескольких] минут", - сообщило министерство.

Ведомство отмечает, что в Мерсине "была впервые проведена атака роем из восьми беспилотников", которые выполняли задачу совместно и в координации с БПЛА в небе, который обнаружил объект и выполнил целеуказание. Это, как отмечается, является отработкой новой концепции атак на море.