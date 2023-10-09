В Иерусалиме прогремели взрывы
В Иерусалиме произошли взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Как стало известно, там сработали сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах.
В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов.
Они нанесли ряд чувствительных ударов Армии обороны Израиля, уничтожили и захватили большое количество бронетехники. В ответ на их действия израильские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.
Сегодня СМИ со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что бои в израильских городах прекратились, из сектора Газа выпущено более 4,4 тысячи ракет. По их данным, приграничные населенные пункты находятся под контролем военных, в 15 из них продолжается эвакуация жителей.