В Иерусалиме прогремели взрывы

В Иерусалиме произошли взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно, там сработали сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов.

Они нанесли ряд чувствительных ударов Армии обороны Израиля, уничтожили и захватили большое количество бронетехники. В ответ на их действия израильские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по сектору Газа.