Корабли ТОФ отработают поиск подлодок в Восточно-Китайском море

Большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» вошли акваторию Восточно-Китайского моря для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Согласно сообщению пресс-службы ТОФ, отряд кораблей ТОФ в составе (БПК) «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» преодолел Японское море и зашел в северную часть Восточно-Китайского моря в ходе выполнения поставленных задач в АТР, передает ТАСС.

В Японском море экипажи кораблей ТОФ провели совместные и частные корабельные учения, в том числе тренировки по связи и борьбе за живучесть.

В сообщении отмечается, что на борту кораблей находятся вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, их задействуют при выполнении предстоящих задач.