Министры обороны НАТО проведут встречу с участием Украины

Министры обороны стран НАТО проведут 11-12 октября в штаб-квартире организации в Брюсселе плановую встречу, которая изначально была посвящена вопросам обеспечения военных поставок на Украину. Однако теперь ее фокус в значительной степени сместится на военный конфликт в Израиле.

Согласно опубликованной НАТО программе, первый день встречи будет посвящен проведению заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину. В частности, будет обсуждаться подготовка летчиков ВС Украины в преддверии ожидаемой передачи Киеву самолетов F-16. Также 11 октября состоится заседание Совета Украина - НАТО, на котором министр обороны Украины Рустем Умеров должен проинформировать своих коллег из стран НАТО об "успехах украинского наступления".

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На второй день министры должны без участия Украины провести заседание Североатлантического совета (основной орган принятия политических решений), где будут обсуждаться проблемы сдерживания России в Европе, в частности, в рамках реализации региональных оборонных планов НАТО, которые в том числе предусматривают развертывание дополнительных сил и средств альянса у российских границ.

Второй плановой темой рабочего заседания 12 октября должно стать обострение ситуации в Косове, куда альянс уже перебросил несколько сотен солдат из Великобритании и Румынии для усиления контингента Сил НАТО для Косова.

Последняя принятая в НАТО страна - Финляндия - намерена на этой встрече проинформировать государства альянса о повреждении в минувшие выходные подводного газопровода Balticconnector в Финском заливе, который связывает ее с Эстонией. Как полагают в Хельсинки, газопровод был поврежден в результате "внешнего воздействия".

На встречу также приглашен министр обороны Швеции, который все еще будет присутствовать в качестве представителя страны-кандидата, поскольку документы о ее приеме не ратифицированы Венгрией и Турцией.

Палестино-израильский конфликт

Традиционно перед подобными встречами генсек НАТО Йенс Столтенберг проводит продолжительную пресс-конференцию, на которой озвучивает их повестку, сообщает об ожидающихся решениях, заявляет о готовности НАТО поддерживать Украину "сколько потребуется", призывает страны альянса увеличивать военные расходы и поставлять Киеву новые партии оружия. В этот раз НАТО без объяснения причин не стала проводить такую пресс-конференцию. Таким образом, официальной информации об этой встрече практически нет.

Как сообщил ранее дипломатический источник ТАСС, конфликт в Израиле не внес изменений в программу министерских консультаций по Украине. По его словам, ситуация в Израиле будет обсуждаться на второй день министерской встречи альянса. Эту информацию подтвердило агентство Reuters, которое сообщило со ссылкой на свой источник, что министр обороны Израиля Йоав Галант приглашен принять участие в заседании Североатлантического совета 12 октября в формате видеоконференции.

8 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Израиль в преддверии сухопутной операции в секторе Газа запросил у США дополнительную военную помощь. Речь, в частности, идет о ракетах для систем ПВО "Железный купол" и об артиллерийских снарядах, в первую очередь основного натовского калибра 155 мм.

По мнению дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, Израиль на нынешнем этапе боевых действий не нуждается в военной помощи США и государств НАТО, поскольку имеет "достаточные военные возможности", но "в случае затягивания конфликта или расширения его географии такая помощь ему понадобится". По его словам, если такая поддержка понадобится, то, вероятно, она "будет оказываться не на уровне альянса, а на уровне отдельных государств - членов НАТО по очевидным причинам". Под "очевидными причинами" подразумевается членство в НАТО Турции, где продолжаются массовые акции в поддержку палестинцев. Наличие обширной арабской диаспоры в большинстве европейских стран НАТО также осложняет предоставление ими прямой военной помощи Израилю.