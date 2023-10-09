ХАМАС показал применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
ХАМАС применяет для ударов по Израилю беспилотники Zouari. На видео можно понаблюдать за тренировками по запуску беспилотных летательных аппаратов еще до начала операции "Буря аль-Аксы".
Видео представил один из Telegram-каналов. Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин также пишет, что эти новые дроны используют в ходе начавшихся боев.
Кстати, название беспилотник получил в память о тунисском инженере Мухаммаде Зуари, работавшем с вооруженным крылом ХАМАС по программе беспилотников. Израильские спецслужбы убили его в 2016 году.