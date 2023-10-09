ХАМАС показал применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari

ХАМАС применяет для ударов по Израилю беспилотники Zouari. На видео можно понаблюдать за тренировками по запуску беспилотных летательных аппаратов еще до начала операции "Буря аль-Аксы".

Видео представил один из Telegram-каналов. Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин также пишет, что эти новые дроны используют в ходе начавшихся боев.