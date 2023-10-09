Израиль ликвидировал одного из старших командиров ХАМАС Рафата Абу Хилала при авиаударе в лагере Башит в провинции Рафах, к югу от сектора Газа. Об этом сообщает палестинская газета Donia Al-Watan.

В результате бомбардировки погибло большое число палестинцев. Есть пропавшие без вести и раненые.

Ранее израильская армия сообщила о нанесении удара по командному посту радикального движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, беспилотники атаковали командный центр ракетных систем ХАМАС.