Сбитый под Белгородом дрон нес чешскую взрывчатку
Беспилотник, который сбили под Белгородом, был начинен пластиковой взрывчаткой «Семтекс», произведенной в Чехии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Обломки беспилотника нашли вечером в воскресенье, 8 октября, на территории приусадебного участка в Корочанском районе граничащего с Украиной российского региона. Выяснилось, что обломки принадлежат дрону самолетного типа, который сбили над областью четырьмя днями ранее.
Специалисты обнаружили 800 граммов чешской взрывчатки, которая была начинена поражающими элементами в виде металлических шариков. Взрывчатку изъяли для проведения экспертизы.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области из РСЗО «Град», одного человека спасти не удалось.
В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.