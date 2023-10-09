Украинский пункт управления БПЛА уничтожен под Херсоном

Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении были уничтожены 120-мм минометный расчет с боекомплектом к нему около Понятовки, 120-мм минометный расчет и боекомплект рядом с Антоновкой. Также взорван пункт управления БПЛА с антенно-модульным устройством под Садовым, ВСУ при этом потеряли двух военнослужащих.