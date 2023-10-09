Украинский пункт управления БПЛА уничтожен под Херсоном

Соединения группировки «Днепр» уничтожили возле Садового под Херсоном пункт управления БПЛА ВСУ, сообщил представитель оперативных служб региона.
Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении были уничтожены 120-мм минометный расчет с боекомплектом к нему около Понятовки, 120-мм минометный расчет и боекомплект рядом с Антоновкой. Также взорван пункт управления БПЛА с антенно-модульным устройством под Садовым, ВСУ при этом потеряли двух военнослужащих.
В островной зоне была ликвидирована позиция ВСУ с семью военнослужащими, а на Каховском направлении – пункт временной дислокации украинского подразделения с десятью военнослужащими.
Ранее ВС России уничтожили место скопления живой силы ВСУ под Херсоном.