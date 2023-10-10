СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Сразу несколько взрывов были зафиксированы в городе Одесса, сообщило украинское издания «Страна.ua». Кроме того, взрывы произошли в городе Вилково, расположенном на границе с Румынией, и в Одесской области в устье Дуная.

В Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога. По данным издания, в Николаевской области сработала системы противовоздушной обороны.

На днях экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять пять регионов — Одессу, Днепропетровск, Харьков, Сумы и Николаев. После этого, по его словам, страну ждет разделение на части, как в случае с послевоенной Германией.

Вечером 30 сентября несколько взрывов прозвучало в Одессе. Местные власти информацию не комментировали. Сведений о возможных разрушениях и пострадавших не было. Онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины показывала, что в тот момент в Одесской области объявили воздушную тревогу.