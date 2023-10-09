Под Херсоном уничтожили украинский пункт управления беспилотниками

Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили около населенного пункта Садовое под Херсоном пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель оперативных служб региона.

По словам собеседника агентства, при уничтожении пункта управления потери ВСУ в живой силе составили двое погибших. Также огневым поражением удалось уничтожить 120-мм минометный расчет и боекомплект в районе Понятовки — там потери украинских войск составили трое погибших и шестеро раненных. В районе Антоновки был пожарен еще один 120-мм минометный расчет: из строя выведен один автомобиль, пять бойцов ВСУ погибли, еще двое получили ранения.

В островной зоне была уничтожена позиция ВСУ с семерыми военнослужащими, еще трое получили ранения. На каховском направлении удалось поразить пункт временной дислокации одного из подразделений противника. Там погибли 10 военнослужащих, еще семеро получили ранения.