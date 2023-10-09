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Российские десантники взяли в плен пять обучавшихся в Британии солдат ВСУ

Российские десантники захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском и взяли в плен пятерых солдат ВСУ, проходивших первичную военную подготовку Великобритании. Об этом со ссылкой на Министерство обороны в понедельник, 9 октября, сообщает РИА Новости.

Ранее в октябре военные первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск, принимающей участие в специальной военной операции, взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных украинских бойцов.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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