Школа агентства ООН для помощи беженцам в Газе подверглась прямому авиаудару

"Сегодня прямому удару подверглась школа БАПОР, в которой размещаются перемещенные семьи в секторе Газа. Школа, в которой укрывались более 225 человек, серьезно повреждена", - говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте в воскресенье вечером.

"Около 74 000 перемещенных лиц в настоящее время находятся в 64 убежищах БАПОР, и их число, вероятно, увеличится по мере того, как продолжаются интенсивные обстрелы и авиаудары, в том числе по гражданским районам", - добавили в БАПОР.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли по меньшей мере 436 палестинцев, еще около 2,3 тыс. ранены. В Израиле погибли свыше 700 человек, более 2,2 тыс. получили ранения.