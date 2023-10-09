Война Израиля и ХАМАС: что случилось за ночь 9 октября

Наступление ХАМАС, начавшееся 7 октября, стало крупнейшей атакой на Израиль со времен Войны Судного дня. Количество жертв с обеих сторон за два дня превысило тысячу человек, нападение ХАМАС уже назвали крупнейшим в истории провалом израильской разведки. Главное о ситуации за ночь 9 октября - в материале «Рамблера».

Количество жертв растет

The Jerusalem Post сообщает, что в поселении на юге Израиля, у границы с сектором Газа, где проходил музыкальный фестиваль Nature Party, нашли тела 260 убитых. По последним данным Минздрава Израиля, в результате атак ХАМАС в стране погибли 700 человек, пока неясно, включены ли в это число убитые на фестивале. Более 2200 человек получили ранения.

В секторе Газа заявили о 413 жертвах израильских атак, в том числе о как минимум 20 погибших детях. Пострадавших в Газе около 2300.

Израиль поразил более 500 новых целей в Газе

В соцсетях армии Израиля сообщили, что за ночь было поражено более чем 500 целей в секторе Газа.

В ЦАХАЛ (ВС Израиля) показали видео с ночными ударами, подчеркнув, что удары были в том числе нанесены по семи оперативным штабам ХАМАС и по нескольким высотным зданиям, в одном из которых расположен военный штаб ХАМАС.

В ХАМАС назвали количество заложников

Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что боевики захватили в Израиле более ста человек, сообщает The Jerusalem Post. В палестинских группировках заявили о еще 30 взятых в плен израильтянах, подчеркнув, что заложников вернут домой только в том случае, если палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем.

Более 120 тысяч палестинцев стали беженцами

В ООН сообщили, что на фоне эскалации сектор Газа покинули уже 123 538 палестинцев. В ООН подчеркнули, что в Газе полностью разрушены 159 жилых зданий, еще 1210 зданиям нанесен серьезный ущерб.

«Исторический провал израильской разведки»

Корреспондент The Guardian Петер Бомонт заявил, что внезапное нападение ХАМАС «навсегда запомнится как провал израильской разведки». Израильская индустрия технологий наблюдения, о чем свидетельствует скандал со шпионским ПО Pegasus (позволяет взломать и прослушивать любой телефон), является одной из самых передовых в мире, а разведка страны имеет одну из крупнейших сетей осведомителей. Несмотря на все это, приготовления ХАМАС были пропущены.

Иран отвергает обвинения

Американская газета The Wall Street Journal писала, что ХАМАС удалось тайно спланировать свое наступление благодаря помощи спецслужб Ирана. В Иране эти обвинения назвали ложными, сообщает Amwaj.media со ссылкой на представительство Ирана при ООН.

В Иране заявили, что поддерживают Палестину, но не помогают ей, а «решения, принимаемые палестинским сопротивлением, являются полностью автономными и соответствуют законным интересам палестинского народа».

«Они [Израиль] пытаются оправдать свою неудачу и приписать ее разведывательной мощи Ирана и оперативному планированию», - заявили в миссии.

Маск обращается к Хаменеи

Илон Маск, владелец соцсети X (экс-Twitter), раскритиковал верховного лидера Ирана Али Хаменеи, поддержавшего действия ХАМАС в борьбе с «узурпаторским режимом».