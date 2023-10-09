Украинская разведка признала попытки захватить ЗАЭС

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о трех попытках захватить Запорожскую АЭС, которые завершились провалом. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию NV, пишет ТАСС.

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС в 2022 году перешла под контроль российских военных. Украинские войска предпринимали безуспешные попытки захватить территорию станции и регулярно обстреливали ее. 8 октября 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России.

По словам Буданова, первый раз попытка захватить Запорожскую АЭС была предпринята в августе 2022 года. Тогда спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать плацдарм на левом берегу, но были вынуждены отступить.

После этого ГУР предприняло еще две попытки высадиться на левом берегу Днепра с целью захвата ЗАЭС. В последней из этих операций участвовали несколько сот человек, в том числе иностранные граждане и командир так называемого иностранного легиона Вадим Попик.

В третий раз российские силы подвели к берегу тяжелую технику, в том числе танки, и украинский спецназ был вынужден уйти.