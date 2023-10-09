Стала известна личность девушки, лежавшей в грузовике боевиков ХАМАС

Женщина, лежащая в грузовике боевиков ХАМАС, оказалась гражданкой Германии, которая приехала в Израиль на музыкальный фестиваль, сообщает телеканал CNN.

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По информации телеканала на видеозаписи, распространившейся в соцсетях, в грузовике боевиков лежит гражданка ФРГ и Израиля Шани Лук.

Ее двоюродный брат рассказал The Washongton Post, что девушка была на фестивале Nova Festival, который проходил недалеко от Рейма в Израиле.

Брат пояснил, что родственники узнали ее по татуировкам, также Кук носит длинные дреды. На видеозаписи девушка неподвижно лежит в грузовике, один из боевиков закинул ногу ей на талию, другой держит ее за пучок дредов. Вокруг грузовика собралась толпа, некоторые из присутствовавших аплодировали.

В настоящее время власти Германии и Израиля ничего не знают о состоянии и местонахождении девушки.