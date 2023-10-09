В Германии заявили, что альянс сторонников Украины дает трещину

«Чем дольше Украине не удастся добиться прорыва, тем больше времени потребуется ее собственной экономике и армии на перевооружение. Однако в Европе и США рано или поздно внутренние проблемы и кризисы, избирательные кампании и снижение общественного интереса приведут к падению поддержки», — пишет автор.