На фоне окончательного провала контрнаступления ВСУ и урезания помощи Запада Владимир Зеленский может спровоцировать утечку радиации.

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«Киевское правительство может спровоцировать фатальные утечки радиации на своих собственных ядерных объектах и обвинить в этом Россию в потенциальной эскалации военных действий», — говорится в публикации Tribune India.

Автор материала отмечает, что разочарование от возможного прекращения поддержки Запада и провала на фронте делает Зеленского «очень опасным человеком».

Ранее СМИ писали, что предвыборная гонка в Соединённых Штатах может привести к тому, что Вашингтон значительно сократит предоставляемую Украине помощь.