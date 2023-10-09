Мобилизация: последние новости на сегодня 9 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 октября 2023, в материале «Рамблера».

Стало известно, как в Башкирии участникам СВО и их семьям получить льготу по ЖКХ

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В Башкирии стало известно о порядке получения льготы в сфере жилищно-коммунальных услуг военным, принимающим участие в специальной военной операции, и их семьям, сообщает govoritufa.ru.

Речь идет об освобождении от платы за вывоз твердых коммунальный отходов. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и документы региональному оператору.

Сделать это можно в офисе учреждения, либо через сайт в личном кабинете. Действие льготы начинается со дня призыва на службу, который обозначен в справке, выдаваемой в военкомате. Платить за ТКО семьи перестают со дня подачи заявления.

Вологодские отделения Союза женщин России присоединятся к проекту «Центр помощи участникам СВО»

Отделения Союза женщин России в Волгограде присоединятся к проекту «Центр помощи участникам СВО», сообщает vologda.ru.

Проект «Центр помощи участникам специальной военной операции» реализуется в регионе с сентября. Его цель — информировать население о денежных выплатах, социальных гарантиях, предоставляемых участникам специальное военной операции и их семьям.

Уже подготовлен справочник, в котором собраны федеральные, региональные и часть местных мер поддержки для бойцов и их родных. Этот сборник станет хорошей помощью для местных отделений Союза женщин России, ведь активистки в каждом районе и округе Вологодчины ведут работу с родственниками мобилизованных.

Жители КБР направили в зону СВО автомобили, выигранные за успехи в работе

Победители экономических соревнований в Кабардино-Балкарии решили отправить свои призы в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Речь идет о внедорожниках. Конкурс проходил среди муниципалитетов региона. Еще три аналогичных автомобиля будут куплены на средства призового фонда, которые победители состоявшихся конноспортивных соревнований также передали бойцам.