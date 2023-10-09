Спецоперация на Украине 9 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 октября 2023 года.

ВС РФ сорвали пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные сорвали и отразили пять атак противника, в результате чего украинские военные понесли потери, сообщает ТАСС.

Это произошло на краснолиманском направлении. Там бойцы России ударили штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии. В результате было сорвано и отражено пять атак штурмовых групп Украины.

Потери войск Украины составили около 50 человек.

ВСУ за сутки 24 раза обстреляли населенные пункты ДНР

За последние сутки Украина обстреляла населенные районы ДНР 24 раза, сообщает news.ru.

Противник выпустил 75 боеприпасов различного типа.

Из-за обстрелов повреждены шесть жилых домов в Донецке и Горловке. Информация о пострадавших не поступала.

В Херсонской области сообщили об уничтожении ангара ВСУ с иностранной военной техникой

Российские военные уничтожили ангар противника с иностранной военной техникой, сообщает ТАСС.

Это произошло в Херсонской области. За прошедшую неделю бойцы России уничтожали склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Берислав, ангар с иностранной военной техникой в населенных пунктах Никольское и Ольговка, БМП и бронетранспортер МТ-ЛБ, пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в населенном пункте Веселое, место временной дислокации ВСУ, склад с боекомплектом, 15 единиц боевых бронированных машин, а также более 40 боевиков.