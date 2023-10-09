СМИ в США назвали цель атаки ХАМАС

Удары ХАМАС по Израилю носят цель сорвать сближение Иерусалима и Эр-Рияда, сообщает National Interest.

Нападение, помимо очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами, особенно, Саудовской Аравией. Недавнее потепление отношений между странами представляет собой монументальный сдвиг в геополитике Ближнего Востока.

По данным издания, начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение. Недавние шаги Эр-Рияда по нормализации отношений с Иерусалимом были вызваны стремлением противодействовать региональным амбициям Ирана, а также желанием получить доступ к израильским технологиям.

Однако, исторически глубоко укоренившаяся поддержка Саудовской Аравией «палестинского дела» ограничит возможность Эр-Рияда следовать этому курсу, опасаясь реакции собственных граждан, говорится в статье.