СМИ в США назвали цель атаки ХАМАС

В США назвали цель атаки ХАМАС
Удары ХАМАС по Израилю носят цель сорвать сближение Иерусалима и Эр-Рияда, сообщает National Interest.
Нападение, помимо очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами, особенно, Саудовской Аравией. Недавнее потепление отношений между странами представляет собой монументальный сдвиг в геополитике Ближнего Востока.
По данным издания, начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение. Недавние шаги Эр-Рияда по нормализации отношений с Иерусалимом были вызваны стремлением противодействовать региональным амбициям Ирана, а также желанием получить доступ к израильским технологиям.
Однако, исторически глубоко укоренившаяся поддержка Саудовской Аравией «палестинского дела» ограничит возможность Эр-Рияда следовать этому курсу, опасаясь реакции собственных граждан, говорится в статье.
Соединенные Штаты, традиционно верный союзник Израиля, также находятся в опасной ситуации. Тот факт, что Вашингтон также не предвидел приближающегося нападения, плохо говорит о его разведывательных возможностях, особенно в области радиоразведки.