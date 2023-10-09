Израиль начнет наземное вторжение в густонаселенный сектор Газа

Соединенные Штаты на фоне эскалации конфликта Израиля и Палестины перебросят ударную группу авианосцев в восточную часть Средиземного моря, сообщает The Washington Рost.

Одновременно будет предоставлены боеприпасы и другое оборудование Израилю, который объявил войну против ХАМАС. По словам официальных лиц США, Иерусалим начнет наземное вторжение в густонаселенный сектор Газа в ближайшие сутки или двое. В настоящее время Израиль наносит удары по сектору Газа. Власти обещают возмездие за нападение группировки боевиков, которое застало врасплох силы безопасности Израиля.

По данным местных СМИ, число погибших в Израиле возросло до 700, тысячи получили ранения, в то время как палестинские власти заявили, что в секторе Газа по меньшей мере 413 человек были убиты и около 2300 получили ранения. На месте происшествия обнаружено не менее 260 тел.

Опасения по поводу региональных последствий возросли после того, как ливанская группировка боевиков «Хезболла» заявила, что атаковала израильские объекты вблизи границы «в знак солидарности» с ХАМАС, а Израиль заявил, что нанес ответный удар.

Силы обороны Израиля предупредили жителей кибуца Мефлисим и города Сдерот, расположенных недалеко от границы с сектором Газа, не покидать свои дома «до дальнейшего уведомления», пишет издание.