В США назвали главную ошибку разведки Израиля

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал одной из главных ошибок разведки Израиля, оказавшейся неспособной предсказать атаку «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), увлечение искусственным интеллектом (ИИ). Об этом он написал в своей статье для Consortium News.

По его мнению, ХАМАС взял под контроль поток информации, собираемый Израилем. Он подчеркнул, что израильское подразделение радиоэлектронной разведки выделило миллиарды долларов на сбор самых разнообразных разведданных в секторе Газа. В результате такой объем данных не мог обрабатываться стандартными методами анализа, которые основаны на человеческом разуме, для чего израильской разведке пришлось сделать ставку на искусственный интеллект, отметил Риттер. Он добавил, что Израиль успешно использовал ИИ против ХАМАС в операции «Стражи стен».

При этом бывший разведчик США считает, именно открытое использование Израилем такого рода возможностей и могло повлиять на «уход ХАМАС в тень» в использовании мобильных телефонов, компьютеров, а также других источников разведданных.По его мнению, ХАМАС сохранял прежний уровень коммуникаций, пытаясь не вызывать подозрений у противника, однако придерживался тщательно продуманного плана дезинформации.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН начал в закрытом режиме встречу по обострению ситуации вокруг сектора Газа. Как подчеркивалось, обсуждения в закрытом режиме предоставляют сторонам более широкие возможности для дискуссий, чем открытые встречи с публичными заявлениями.