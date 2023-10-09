СМИ: выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Ашкелоне

Выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщает Ynet.

Спасатели тушат огонь в квартирах, который вспыхнул после прямого попадания. Спасатели выясняют, находились ли там жильцы. Речь идет о двухэтажном здании. В больницу эвакуируют мальчика в состоянии средней степени тяжести. Он получил осколочные ранения. Также помощь медиков понадобилась 40-летней женщине с приступом паники.