Quds: израильские войска вошли в палестинский город Наблус на Западном берегу

Армия Израиля вошла в палестинский город Наблус, расположенный на Западном берегу реки Иордан. Об этом со ссылкой на палестинский портал Quds сообщает РИА Новости. По поступившей из Наблуса информации, израильские войска ворвались в город. На улицах начались вооруженные столкновения.

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Ранее сообщалось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун призвал Иран не вмешиваться в конфликт Израиля с ХАМАС. До этого в ХАМАС опровергли данные о том, что Иран помог спланировать операцию в Израиле. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса".