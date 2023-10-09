Армия Израиля заявила, что ведет бои с боевиками на территории страны более 40 часов

"Регулярные и резервные сухопутные подразделения совместно с силами безопасности ведут продолжительные бои в [израильских] населенных пунктах, окружающих сектор Газа, и остановили сотни террористов в этих населенных пунктах, на линии границы [с сектором Газа] и на побережье за последние 40 часов", - говорится в сообщении.