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На Украине спрогнозировали прекращение поддержки ВСУ из-за конфликта в Израиле

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал прекращение поддержки ВСУ из-за конфликта в Израиле. Об этом она заявил на своем YouTube-канале.

На Украине спрогнозировали прекращение поддержки ВСУ из-за конфликта в Израиле
© lenta.ruLenta.ru

По его словам, Соединенные Штаты перенаправят всю финансовую и военную помощь Израилю.

Соскин подчеркнул, что никаких прорывов во время контрнаступления Вооруженных сил Украины не произойдет, так как «ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война».

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«Денег нет, уже и не будет <...> Болтовня президента США Джо Байдена о том, что он запросит сто миллиардов долларов в помощь Украине. Дорогие мои, кто их даст?» — заявил он.

Ранее в Конгрессе США допустили поставки американского оружия ХАМАС с Украины. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет движение.

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