На Украине спрогнозировали прекращение поддержки ВСУ из-за конфликта в Израиле
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал прекращение поддержки ВСУ из-за конфликта в Израиле. Об этом она заявил на своем YouTube-канале.
По его словам, Соединенные Штаты перенаправят всю финансовую и военную помощь Израилю.
Соскин подчеркнул, что никаких прорывов во время контрнаступления Вооруженных сил Украины не произойдет, так как «ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война».
«Денег нет, уже и не будет <...> Болтовня президента США Джо Байдена о том, что он запросит сто миллиардов долларов в помощь Украине. Дорогие мои, кто их даст?» — заявил он.
Ранее в Конгрессе США допустили поставки американского оружия ХАМАС с Украины. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет движение.