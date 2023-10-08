Российские миротворцы свернули наблюдательные посты в Карабахе

Два российских наблюдательных поста в Мардакертском и в Мартунинском районах Нагорного Карабаха были свернуты. Об этом Минобороны России.

«В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Мартунинском и в Мардакертском районах», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что за сутки нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев зафиксировано не было.

5 октября сообщалось, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе — в Аскеранском, Мардакертском, Шушинском районах.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сроки пребывания миротворцев будут определяться ситуацией в регионе. Также в ведомстве подчеркивалось, что миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабаха и поддерживают постоянное взаимодействие с Баку и Степанакертом, которое направлено на обеспечение безопасности.