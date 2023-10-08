ХАМАС отреагировал на решение США отправить авианосец в Средиземное море

Палестинское движение ХАМАС не оставило без внимания распоряжение президента США Джо Байдена направить в акваторию Восточного Средиземноморья авианосную ударную группу «Джеральд Форд», сообщает телеканал Al Jazeera. Представители группировки заявили, что администрация Белого дома должна понимать последствия такого шага.

Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага, — подчеркнули в ХАМАС.

По информации телекомпании NBC, авианосец ВМФ США прибудет в Израиль в течение ближайших дней. Кроме того, сейчас Вашингтон разрабатывает план возможной эвакуации граждан Израиля и США. Один из вариантов предполагает переправку американцев на борт кораблей ВМФ США, а далее — в безопасное место.

Об отправке американской авианосной группы ближе к Израилю распорядился глава Пентагона Ллойд Остин. Чиновник уточнил, что решение было принято после подробных консультаций с американским лидером Джо Байденом.