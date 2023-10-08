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ХАМАС отреагировал на решение США отправить авианосец в Средиземное море

Палестинское движение ХАМАС не оставило без внимания распоряжение президента США Джо Байдена направить в акваторию Восточного Средиземноморья авианосную ударную группу «Джеральд Форд», сообщает телеканал Al Jazeera. Представители группировки заявили, что администрация Белого дома должна понимать последствия такого шага.

ХАМАС отреагировал на решение США отправить авианосец в Средиземное море
© globallookpress.com

Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага, — подчеркнули в ХАМАС.

По информации телекомпании NBC, авианосец ВМФ США прибудет в Израиль в течение ближайших дней. Кроме того, сейчас Вашингтон разрабатывает план возможной эвакуации граждан Израиля и США. Один из вариантов предполагает переправку американцев на борт кораблей ВМФ США, а далее — в безопасное место.

Об отправке американской авианосной группы ближе к Израилю распорядился глава Пентагона Ллойд Остин. Чиновник уточнил, что решение было принято после подробных консультаций с американским лидером Джо Байденом.

Ведомство также подтвердило намерения оказать Израилю дополнительную помощь. Речь идет о поставке вооружения, оборудования и ресурсов, в том числе разные боеприпасы. В Белом доме в свою очередь подчеркнули, что США будут поддерживать Израиль «перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС».