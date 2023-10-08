Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о полной координации действий с Пентагоном.
В заявлении представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари говорится также, что армия отслеживает ситуацию и на севере страны, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Израиль заплатил высокую цену и впереди его ждут тяжелые дни, но безопасность израильтян будет восстановлена.
Ранее президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь из-за нападения ХАМАС.
Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.