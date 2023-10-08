Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о полной координации действий с Пентагоном.

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В заявлении представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари говорится также, что армия отслеживает ситуацию и на севере страны, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Израиль заплатил высокую цену и впереди его ждут тяжелые дни, но безопасность израильтян будет восстановлена.

Ранее президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь из-за нападения ХАМАС.