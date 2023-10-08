США направят авианосец в Средиземное море из-за атаки ХАМАС

"Сегодня в ответ на нападение ХАМАС на Израиль и после обстоятельного разговора с президентом [Джо] Байденом я предпринял ряд шагов по усилению присутствия Министерства обороны [США] в регионе с целью укрепления региональных усилий по сдерживанию. Я распорядился перебросить авианосную ударную группу Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье", - отметил глава Пентагона.