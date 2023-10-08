Пленный боец ВСУ назвал самое страшное оружие России

Украинский военнопленный рассказал, что реактивная система залпового огня "Солнцепек" является самым страшным оружием российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он наблюдал последствия работы РСЗО в зоне спецоперации. Вместе с этим он заявил, что боится ее больше всего.

"Я не сталкивался с этими "Солнцепеками", но видел последствия. Нас выводили и над нашими позициями его запустили", – уточнил военнопленный.

Ранее зарубежные СМИ писали, что российские дроны могут легко обнаружить позиции украинских снайперов. Уточнялось, что пыль, дым и иногда вспышку от выстреливающей из ствола пули тоже можно легко зафиксировать.