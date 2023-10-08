Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Военно-политический кабинет Израиля одобрил введение пункта «40 алеф» Основного закона, означающего официальное объявление войны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Государство не будет начинать войну и не будет предпринимать значительные военные действия, которые могут с высокой степенью вероятности привести к войне, кроме как в случае соответствующего решения правительства», — отмечается в пункте.
По мнению военных экспертов, на фоне введения пункта Армия обороны Израиля получит полную свободу действий и сможет проводить необходимые операции.
Напомним, что последний раз этот пункт применяли в 1973 году — во время так называемой войны Судного дня (четвертой арабо-израильской войны).
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