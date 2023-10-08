Северный флот могут лишить статуса межвидового стратегического объединения

Минобороны РФ предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения. Проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он подготовлен в рамках ряда ранее принятых документов, в том числе, с учетом решения президента РФ от 23 июня 2023 года № Пр-1255 о непосредственном подчинении флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом.

Проектом указа, уточняется в записке, предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе ВС РФ, утвержденного указом президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 177.

В проекте поясняется, что четыре региона Северо-Западного федерального округа, ранее относившиеся по военно-административному делению к Северному флоту, будут включены в Ленинградский военный округ.

Напомним, что отвечающий за оборону российской Арктики Северный флот 1 декабря 2014 года был выведен из состава Западного военного округа, на его базе создали Объединенное стратегическое командование в Арктике

Это командование было усилено дислоцированными в Заполярье силами и средствами Западного, Центрального и Восточного военных округов.