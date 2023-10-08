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Северный флот могут лишить статуса межвидового стратегического объединения

Минобороны РФ предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения. Проект указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Северный флот могут лишить статуса межвидового стратегического объединения
© РИА Новости

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он подготовлен в рамках ряда ранее принятых документов, в том числе, с учетом решения президента РФ от 23 июня 2023 года № Пр-1255 о непосредственном подчинении флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом.

Проектом указа, уточняется в записке, предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе ВС РФ, утвержденного указом президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 177.

В проекте поясняется, что четыре региона Северо-Западного федерального округа, ранее относившиеся по военно-административному делению к Северному флоту, будут включены в Ленинградский военный округ.

Напомним, что отвечающий за оборону российской Арктики Северный флот 1 декабря 2014 года был выведен из состава Западного военного округа, на его базе создали Объединенное стратегическое командование в Арктике

Это командование было усилено дислоцированными в Заполярье силами и средствами Западного, Центрального и Восточного военных округов.

1 января 2021 года Северный флот официально получил статус военного округа.

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