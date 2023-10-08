Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»

Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны». Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, передает The Times of Israel.

Отмечается, что было одобрено введение пункта 40 закона о правительстве — он регулирует порядок объявления состояния войны. В последний раз этот пункт вводился в действие 50 лет назад — во время арабо-израильской войны Судного дня в 1973 году.