Израиль обстрелял Ливан из танков и артиллерии

Ливанские поселения обстреляны со стороны израильских войск. Об этом заявила армия Ливана, передает РИА Новости.

В результате нанесения ударов из танков и артиллерии есть раненые.

Утром 8 октября стало известно, что израильская армия наносит удары по району в Ливане в качестве ответной меры на обстрел со стороны движения «Хезболла». Между тем журналистка «Известий» Анхар Кочнева считает, что действия двух государства пока нельзя назвать масштабной войной. По ее мнению, это стандартная ситуация, которая уже происходила ранее.