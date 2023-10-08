В ДНР уничтожена радиолокационная станция ВСУ производства США

Российские военные за сутки уничтожили в ДНР два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что комплексы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили за сутки 25 дронов различного типа.

В районе населенного пункта Ступочки ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Станция этого типа также была ликвидирована в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. отметили в ведомстве.

В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области поражена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68У.