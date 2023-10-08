$100.49+0.81106.01+1.22

В ДНР заявили об использовании против Израиля переданного Киеву оружия

Вооружение НАТО, переданное Киеву, могли перепродать и использовать против израильских солдат. Об этом заявил Ян Гагин.

В ДНР заявили об использовании против Израиля переданного Киеву оружия
© globallookpress.com

«Стоит заметить, что по иронии судьбы именно Израиль вместе со своими коллегами из НАТО передавал еще недавно Украине различные виды вооружения», — сказал Гагин.

По его словам, украинские военные и чиновники перепродавали оружие террористам по всему миру.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированной атаке со стороны боевого крыла палестинского движения ХАМАС. С территории сектора Газа были выпущены тысячи ракет, а после обстрела боевики вооруженного крыла движения ХАМАС перешли в наступление.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости