В ДНР заявили об использовании против Израиля переданного Киеву оружия
Вооружение НАТО, переданное Киеву, могли перепродать и использовать против израильских солдат. Об этом заявил Ян Гагин.
«Стоит заметить, что по иронии судьбы именно Израиль вместе со своими коллегами из НАТО передавал еще недавно Украине различные виды вооружения», — сказал Гагин.
По его словам, украинские военные и чиновники перепродавали оружие террористам по всему миру.
Утром 7 октября Израиль подвергся массированной атаке со стороны боевого крыла палестинского движения ХАМАС. С территории сектора Газа были выпущены тысячи ракет, а после обстрела боевики вооруженного крыла движения ХАМАС перешли в наступление.
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