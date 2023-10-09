Польша направит в Израиль военных для эвакуации своих граждан
Военный контингент Польши будет направлен в Израиль для эвакуации польских граждан. Об сообщает Бюро национальной безопасности республики.
По его данным, для вывоза польских граждан из Израиля будет использован контингент, в состав которого войдет до 200 военных, а также самолеты B-737, C-130 и C-295.
«Президент Анджей Дуда принял решение о применении польского военного контингента для эвакуации граждан Республики Польша из Израиля», - говорится в сообщении, на которое ссылается РИА «Новости».