Польша направит в Израиль военных для эвакуации своих граждан

Военный контингент Польши будет направлен в Израиль для эвакуации польских граждан. Об сообщает Бюро национальной безопасности республики.

По его данным, для вывоза польских граждан из Израиля будет использован контингент, в состав которого войдет до 200 военных, а также самолеты B-737, C-130 и C-295.