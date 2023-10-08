ЦАХАЛ ударил по дому командира ХАМАС
Самолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударил по дому главы разведывательного управления палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛа.
«В настоящее время Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа», — говорится в сообщении ведомства.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.
В ответ на нападение премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».
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