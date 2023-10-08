ЦАХАЛ ударил по дому командира ХАМАС

Самолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударил по дому главы разведывательного управления палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛа.

«В настоящее время Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.