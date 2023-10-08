Конфликт Израиля и Палестины: последние новости на 8 октября

Конфликт между Израилем и Палестиной снова разгорается. Стороны подсчитывают количество потерь. «Рамблер» собрал последние новости к этому часу.

Обращение к Египту

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Израиль обратился к Египту с просьбой о посредничестве в переговорах по освобождению израильтян, взятых в плен силами движения ХАМАС, пишет РИА «Новости».

Число погибших и пострадавших

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 313, 1990 человек пострадали, сообщила газета Haaretz со ссылкой на минздрав Палестины.

Ранее палестинский минздрав сообщал, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 256, при этом 1778 пострадали.

Число пострадавших и госпитализированных в результате эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 1864, рассказали в Минздраве Израиля.

В ведомстве отметили, что число погибших израильтян превысило 300 человек.

В ходе первого дня эскалации между Израилем и сектором Газа в боях с бойцами ХАМАС, погибли 30 офицеров израильской полиции, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала свыше 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа и нескольких взяла в плен.

Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала список из 26 военнослужащих, погибших за прошедшие сутки в ходе боев с бойцами ХАМАС на границе с сектором Газа, передает газета Times of Israel.

Среди погибших числятся военные разных званий в возрасте от 18 до 42. В частности, погибли командир бригады и командир батальона связи.

Ситуация на линии противостояния

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус рассказал, что пока не удалось взять ситуацию в стране под полный контроль.

«Мы все еще продолжаем сражаться, зачищая последние дома, населенные пункты, сообщества и базы», — уточнил подполковник.

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили, в свою очередь, что их бойцы по-прежнему ведут ожесточенные бои на территории Израиля.

Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило в воскресенье, 8 октября, еще 100 ракет по израильскому Сдероту.

Боевые действия идут в районах Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар-Азза, Беэри-Уиттед и Киссуфим.

В ЦАХАЛ уточнили, что военные нанесли удары по 10 объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.

Тель-Авив решил нанести удары по одному из районов в Ливане в ответ на обстрел, подчеркнули в Армии обороны Израиля.

Армия Израиля анонсировала эвакуацию в течение суток всех граждан страны вблизи границы с Газой.

Заявления официальных лиц

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции и уничтожении большей части сил противника в Израиле.

Премьер заметил также, что армия завершила первый этап операции «Железные мечи».

США окажут поддержку Израилю, в том числе передачей разведданных, заявил Белый дом.

Последствия для Палестины

Израиль решил прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, а также поставки топлива и товаров.

Не менее 20 тысяч человек в Газе покинули дома из-за обстрелов Израиля, заявили в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Россияне в Израиле и Палестине

Представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) не получало информации о возможных пострадавших или жертвах среди россиян на Западном берегу в ходе эскалации конфликта Израиля с сектором Газа, рассказала пресс-секретарь российской дипмиссии в Рамалле Алия Зарипова.

Посольство РФ заявило, что не может подтвердить сообщения о якобы российском гражданстве у девушек, предположительно «плененных» на юге Израиля.

Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из России в Израиль.

Предварительные итоги первого дня конфликта

Военный эксперт Кирилл Федоров пояснил в интервью Telegram-каналу «Специально для RT», что «блицкриг квазивоенных формирований ХАМАС и других боевиков против регулярной Армии обороны Израиля удивил многих. Не только МОССАД, который его проворонил, но и всё мировое сообщество».

По его словам, аналитиков поразило использование бойцами ХАМАС опыта конфликта на Украине против ЦАХАЛ, в частности, успешное использование беспилотников против тяжелых танков.