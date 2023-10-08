Армия Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения

Армия обороны Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения «Призрак» полковника Роя Леви, сообщает газета Times of Israel.

Издание сообщает, что это произошло во время боев с бойцами ХАМАС в районе Рейм на юге Израиля, передает РИА «Новости».

Также отмечается, что подразделение «Призрак» первым выступило в бой в общине Рейм.